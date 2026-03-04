Quarant’anni al servizio delle Vittime Civili di Guerra di Arezzo per Loretta Zatini

Loretta Zatini ha lavorato per quarant’anni presso l’Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra di Arezzo, contribuendo in modo significativo alle attività dell’organizzazione. La sezione locale dell’associazione ha espresso gratitudine per il suo impegno e dedizione nel corso di tutti questi anni. Con l’arrivo di marzo, Zatini ha concluso la sua carriera professionale, passando alla fase della pensione.

La storica impiegata della sezione di Arezzo dell’ANVCG ha raggiunto il traguardo della pensione: gratitudine e ringraziamento sono espressi da Aldo Ierardi, presidente regionale dell’ANVCG Toscana Quarant’anni al servizio dell’Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra. La sezione di Arezzo ringrazia la storica impiegata Loretta Zatini che, con il mese di marzo, ha concluso il proprio percorso lavorativo con il raggiungimento del traguardo della pensione, al termine di un cammino dove è stata un punto di riferimento stabile e rassicurante per soci, dirigenti, enti, istituzioni e altre realtà del territorio. L’associazione ha fatto... 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Quarant’anni al servizio delle Vittime Civili di Guerra per Loretta ZatiniArezzo, 2 marzo 2026 – Quarant’anni al servizio dell’Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra.

Municipi e monumenti illuminati di blu in ricordo delle vittime civili di guerraUn appello a illuminare municipi e monumenti di blu per ricordare le vittime civili dei conflitti di ieri e di oggi.

Contenuti e approfondimenti su Vittime Civili di.

Temi più discussi: Quarant’anni al servizio delle Vittime Civili di Guerra per Loretta Zatini; Quarant’anni al servizio delle Vittime Civili di Guerra per Loretta Zatini; Media: Anche l’ex presidente Ahmadinejad ucciso in raid. Migliaia di voli cancellati, è caos; Algeria, Angola, Guinea, Camerun, le difficili realtà che il papa visiterà.

Quarant’anni al servizio delle Vittime Civili di Guerra per Loretta ZatiniQuarant’anni al servizio dell’Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra. La sezione di Arezzo ringrazia la storica impiegata Loretta Zatini che, con il mese di marzo, ha concluso il proprio perc ... teletruria.it

Vittime civili delle guerre, nel 2024 quasi 60mila. Il 69% in più rispetto al 2023Nella Giornata nazionale, l’associazione vittime civili - Anvcg presenta il nuovo rapporto L’onda lunga della guerra, con numeri e analisi. Quando le armi esplosive vengono usate in aree popolate, 9 ... vita.it

Oltre 780 morti in Iran secondo la Mezzaluna Rossa, più di 50 civili uccisi in Libano e decine di vittime nei raid di ritorsione in Israele e nel Golfo. Comunicazioni bloccate a Teheran, cresce il numero degli sfollati. Leggi l'articolo https://www.vita.it/medio-orien facebook