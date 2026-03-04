Quanti figli vuoi? Hai periodi di depressione? | il questionario shock per un posto da amministrativo che scava nella vita dei candidati

Un questionario destinato a candidati per un impiego amministrativo ha attirato l'attenzione per le domande sulla vita privata, come quante volte si desidera avere figli e se si attraversano periodi di depressione. Il testo include anche domande sulla salute e le entrate economiche, sollevando discussioni sulla pertinenza di tali informazioni nei processi di selezione. La pubblicazione ha suscitato reazioni sulla privacy e sulla pertinenza delle domande poste ai candidati.

«Sei intenzionato ad avere due figli (o meno) anche se la tua salute e le tue entrate te ne permetterebbero di più?», «pensi spesso che gli altri ti stiano guardando o stiano parlando di te alle tue spalle?», «le tue finanze personali per quanti mesi ti permetterebbero di andare avanti ipotizzando che per un periodo non dovessi ricevere stipendio?», «useresti delle punizioni rigide su di un bambino di 10 anni se si rifiutasse di obbedirti?», «hai periodi di tristezza e depressione senza una ragione apparente?», e ancora «possiedi una casa di proprietà (anche se gravata da mutuo)?». Sono solo alcune delle domande che Fondazione Entroterre, un ente del terzo settore attivo in ambito socio-culturale, sottopone ai propri candidati attraverso un questionario online, «facoltativo ma fortemente consigliato», della durata di 30-40 minuti.