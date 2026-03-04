Quando Trump accusava Obama | Attaccherà l’Iran per ottenere un vantaggio alle elezioni

Tra il 2012 e il 2013, Donald Trump ha ripetutamente accusato l’allora presidente Barack Obama di voler scatenare un conflitto con l’Iran per ottenere un vantaggio elettorale e distogliere l’attenzione dai suoi presunti punti deboli politici. Le accuse sono state rivolte pubblicamente e hanno alimentato il dibattito politico dell’epoca, senza che venissero presentate prove concrete a sostegno di tali affermazioni.

A cavallo tra il 2012 e il 2013 Donald Trump ha attaccato più volte l’allora presidente Barack Obama accusandolo di voler avviare una guerra contro l’Iran per ottenere un vantaggio alle elezioni e distrarre l’opinione pubblica da presunte debolezze politiche. A distanza di quattordici anni è avvenuto l’esatto contrario: Obama non ha mai attaccato l’Iran mentre Trump, nel corso dei suoi due mandati, ha già autorizzato tre operazioni militari contro Tehran. A dimostrazione di ciò vi sono una serie di tweet scritti dal tycoon. Il 17 gennaio 2012, ad esempio, Trump ha scritto che Obama avrebbe “attaccato l’Iran per essere rieletto”. A ottobre, invece, l’attuale presidente Usa scriveva: “Ora che i sondaggi di Obama sono in caduta libera, assicuratevi che non lanci un attacco in Libia o in Iran. 🔗 Leggi su Tpi.it

