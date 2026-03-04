Quando bevi non t’allargà

Quando si parla di consumo di alcol, l’obiettivo è promuovere una cultura consapevole e responsabile, evitando il rischio di fraintendimenti o comportamenti pericolosi. È importante affrontare il tema in modo diretto, senza tabù o reticenze, per informare correttamente chi sceglie di bere. Questa discussione non mira a stigmatizzare, ma a chiarire i rischi e le pratiche sicure legate all’assunzione di alcol.

Roma Bar Show e Roma Capitale si uniscono in una campagna di promozione del bere responsabile che parla ai giovani e fluisce nelle strade della città in modo irriverente e decisamente romano Parlare di alcool per tutelarne il consumo e creare cultura sul tema. Sembra un controsenso, ma questa volta non è il classico «purché se ne parli». Si chiama "Famo a capisse" – in perfetto slang romanesco – la nuova campagna di promozione del bere consapevole promossa da Roma Bar Show congiuntamente a Roma Capitale. In un momento storico in cui, più che mai, la demonizzazione delle gradazioni alcoliche, della vita notturna e del bere miscelato sta tornando a grande ribalta nelle comunicazioni nazionali, Roma Bar Show lancia una campagna insolita, divertente e d'effetto.