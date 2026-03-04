Qualità dell' aria tornano le misure emergenziali | nuovo stop per i diesel Euro 5

A partire da giovedì e fino a venerdì, le misure emergenziali per la qualità dell’aria entreranno in vigore nel territorio, limitando la circolazione dei veicoli diesel Euro 5. Le restrizioni sono state decise a causa del superamento dei limiti di pm10 rilevato nel bollettino di Arpae di mercoledì e sono state adottate per ridurre l’inquinamento atmosferico.

“Si invita la cittadinanza a osservare scrupolosamente le disposizioni indicate per contribuire al miglioramento della qualità dell’aria”, è la raccomandazione dell'Amministrazione comunale. Nuove restrizioni al traffico per limitare l'aumento dello smog. Scatteranno giovedì e saranno in vigore anche venerdì le misure emergenziali per la qualità dell’aria previste dal protocollo regionale, a seguito del superamento dei limiti di pm10 indicato nel bollettino di mercoledì di Arpae. Il provvedimento si attiva quando le previsioni elaborate dal sistema integrato di modellistica meteorologica dell’Agenzia indicano il superamento della soglia di legge per le polveri sottili (pm10) nel giorno di controllo e nei due successivi. 🔗 Leggi su Forlitoday.it Qualità dell'aria non buona, scattano le misure emergenziali. Stop ai veicoli diesel Euro 5Il Comune di Riccione informa la cittadinanza che, a seguito delle proiezioni fornite da Arpae (Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e... Peggiora la qualità dell'aria, arrivano le misure emergenziali anti-smog: stop ai diesel Euro 5A seguito del bollettino Arpae di mercoledì, 10 dicembre, (i bollettini escono ogni lunedì, mercoledì e venerdì, individuati quali giorni di... Una raccolta di contenuti su Qualità dell'aria tornano le misure.... Temi più discussi: Qualità dell’aria: da martedì 3 marzo tornano le misure antismog ordinarie; Qualità dell'aria nella norma, tornano le ordinarie misure antismog; Allarme qualità dell'aria nell'Europa sud-occidentale: polvere nell'Europa sud-occidentale; Qualità dell’aria: in vigore le misure d’emergenza. Migliora la qualità dell’aria in Romagna: dal 3 marzo tornano le misure antismog ordinarieMigliora la qualità dell’aria in Emilia-Romagna. Sulla base dei risultati di oggi del bollettino Liberiamolaria da domani, martedì 3 marzo, tornano ... corriereromagna.it Qualità dell’aria a Ravenna: da martedì 3 marzo tornano le ordinarie misure antismogDal Comune di Ravenna fanno sapere che sulla base dei risultati di oggi, 2 marzo, del bollettino Liberiamolaria ... ravennanotizie.it Il quiz di oggi non è molto difficile, ma la scarsissima qualità dell'immagine non aiuta. Sarete così bravi da capire così Come ogni volta, vi darò alcuni indizi nei commenti. Partiamo! #science #scienzenaturali #scienze #quiz #nature facebook Cromatografia HPLC : analisi sicurezza qualità e autenticità degli alimenti x.com