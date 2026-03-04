Qualiano affidato il servizio per l’ottimizzazione del sistema Targasystem

Il Comune di Qualiano ha affidato direttamente il servizio di aggiornamento, migrazione e potenziamento del sistema Targasystem utilizzato dalla Polizia Locale. L’intervento mira a migliorare la sicurezza, assicurare la continuità delle operazioni e rispettare le norme vigenti. La decisione riguarda l’affidamento di un incarico specifico senza passare da bandi pubblici.

