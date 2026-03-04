Pugni sputi e minacce a vigili e carabinieri | in manette 50enne

A Casal di Principe, in via Circumvallazione, un uomo di 50 anni ha manifestato un comportamento violento nel corso di un episodio in un bar. Dopo aver ingiuriato e minacciato di morte il neo comandante della polizia locale, ha passato alle mani, colpendo e sputando ai vigili e ai carabinieri intervenuti. L’uomo è stato successivamente arrestato.

L’ufficiale si era recato nell’esercizio commerciale con una collega per una pausa caffè, all’interno del locale c’era Ulderico C, pluripregiudicato che senza un apparente motivo ha dato di matto. Era in uno stato di alterazione psicofisica dovuto all’assunzione di sostanze alcoliche. In tale circostanza avrebbe proferito gravi minacce e frasi ingiuriose all’indirizzo del comandante e di un assistente della polizia locale presenti in quel luogo. Durante le fasi di identificazione, il 50enne avrebbe colpito con uno schiaffo la mano del comandante della polizia locale, facendogli cadere il telefono cellulare nel tentativo di impedirgli di richiedere ausilio. 🔗 Leggi su Casertanews.it

