Un uomo di 73 anni è stato segnalato dopo aver aggredito con pugni e calci la sorella. La polizia di Stato di Sondrio sta portando avanti le indagini per chiarire i fatti. L’attività delle forze dell’ordine si concentra anche sul contrasto di comportamenti di stalking e molestie, con l’obiettivo di tutelare le persone che vivono in uno stato di ansia e paura.

Continua l'attività della polizia di Stato di Sondrio nel contrasto delle condotte di stalking e molestie, "al fine di offrire una rapida tutela alle vittime di tali comportamenti che vivono in un perdurante stato di ansia e di paura tale da modificare le proprie abitudini di vita". Il Questore di Sondrio Sabato Riccio ha nuovamente adottato una misura preventiva in materia di atti persecutori. Il provvedimento è stato emanato nei confronti di un uomo di 73 anni, domiciliato in provincia di Sondrio, che con comportamenti persecutori, posti in essere sin dal 2020 in maniera sempre più aggressiva, ha ingenerato nei confronti della sorella un grave e perdurante stato di ansia e di angoscia. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

Monopattino sottratto a pugni e calci. Due nei guaiI carabinieri della stazione di Treviglio, al termine di un’indagine coordinata dalla Procura, hanno eseguito un provvedimento del gip del tribunale...

Una selezione di notizie su Pugni e calci alla sorella nei guai un....

Temi più discussi: Pugni e calci alla sorella: nei guai un 73enne; Aggressione in centro, pugni e calci alla coppia di fidanzati; Calci, pugni e insulti alla 90enne che doveva accudire, la badante a processo; Schiaffi, calci e pugni alla moglie, fermato un 40enne nell’Agrigentino.

Pugni al naso e calci alla testa della fidanzata: condannatoOlbia Picchiata brutalmente dal ragazzo che al tempo era il suo fidanzato. Presa a pugni in faccia e calci alla testa, mentre urlava «tu non mi conosci, questa volta ti ammazzo e ti faccio tornare a c ... lanuovasardegna.it

Pugni, calci e schiaffi alla moglie davanti ai figli: condannato marito violentoSANTA PAOLINA- Pugni, calci e schiaffi, spintonandola e stringendole le mani al collo, in presenza dei figli minori di tredici e otto anni. Per l’episodio, avvenuto il 26 aprile del 2022 a Santa Paoli ... irpinianews.it

Calci, pugni e bastonate per rubargli braccialetto e catenine in strada: 3 arresti, uno è minorenne x.com

Calci, pugni e violenze alla compagna incinta e alla prima figlia: olbiese a processo L’associazione antiviolenza Prospettiva donna parteciperà ma non sarà parte civile - facebook.com facebook