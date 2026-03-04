Puglia 2026 | Ryanair vola su 82 rotte da Bari e Brindisi

Per l’estate 2026, gli aeroporti di Bari e Brindisi vedranno un aumento significativo delle rotte offerte da Ryanair, che arriveranno a un totale di 82 collegamenti. Questa espansione rappresenta una crescita importante per i due scali pugliesi, con un impatto diretto sulla disponibilità di voli e destinazioni per i passeggeri. La compagnia aerea punta a rafforzare la propria presenza nella regione durante la prossima stagione estiva.

L’estate 2026 si preannuncia come una stagione di record per gli scali aerei della Puglia, grazie all’espansione massiccia del network di Ryanair. La compagnia low cost ha confermato un operativo stagionale che porta a 82 il numero totale delle rotte distribuite tra gli aeroporti di Bari e Brindisi. Questa mossa strategica non è solo un aumento quantitativo, ma segna un cambiamento sostanziale nell’accessibilità turistica e commerciale della regione. Il cuore dell’espansione risiede nei nuovi collegamenti da Bari, dove sono state aggiunte tre destinazioni in più rispetto al passato: Bucarest, Bristol e Trapani-Marsala. Questi nuovi voli integrano una rete che conta già 59 destinazioni totali partendo dallo scalo barese, offrendo un valore aggiunto significativo viaggia verso l’Europa o all’interno del territorio nazionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

