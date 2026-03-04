Pruzzo | Spalletti non ha voglia di rinnovare subito con la Juve Vuole prima vedere…

Un ex calciatore ha commentato la posizione dell’attuale allenatore della squadra, affermando che quest’ultimo non desidera firmare un nuovo contratto immediatamente, ma preferisce prima valutare alcune situazioni. La dichiarazione è stata rilasciata da un opinionista ed è stata riportata da un sito dedicato al calcio. Non ci sono ulteriori dettagli o commenti ufficiali sulle motivazioni di questa scelta.

Pruzzo non ha dubbi in vista di Juve Roma: «I giallorossi hanno il peggior attacco». Poi il commento su chi sceglierebbe tra Spalletti e Gasperini

Spalletti ha le idee chiare sull'atteggiamento che vuole dalla sua Juve

Pruzzo: Non credo che Spalletti abbia tanta voglia di rinnovare con la Juventus, prima vorrà vedere il mercato

Rinnovo Spalletti, l'annuncio che cambia tutto: C'entra il mercato

