Pronostico Brighton-Arsenal | occhio a questa media gol in trasferta

Mercoledì alle 20:30 si gioca la partita tra Brighton e Arsenal, valida per la ventinovesima giornata di Premier League. La sfida si svolge allo stadio di Brighton e sarà trasmessa in diretta televisiva. Sono disponibili statistiche, probabili formazioni e pronostici relativi all’incontro, che si preannuncia interessante anche per la media gol in trasferta.

Brighton-Arsenal è una partita valida per la ventinovesima giornata di Premier League e si gioca mercoledì alle 20:30: diretta tv, statistiche, probabili formazioni, pronostico. Nel momento forse più complicato della stagione, l’ Arsenal ha risposto presente. Negli ultimi due turni di Premier League i Gunners si sono aggiudicati due derby insidiosi contro Tottenham e Chelsea, respingendo l’assalto alla vetta da parte del Manchester City, unica squadra che ormai si frappone tra i londinesi ed un titolo che nel nord della capitale inglese attendono da oltre vent’anni. Gli uomini di Mikel Arteta hanno dilapidato un vantaggio importante e adesso, con una partita in più, sono a +5 sulla corazzata di Pep Guardiola, che potenzialmente potrebbe però essere a -2. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

