Progetto Bagnoli le contestazioni al consiglio monotematico

Al consiglio comunale di Napoli si sono presentate diverse contestazioni durante il dibattito monotematico sul progetto Bagnoli. I partecipanti hanno espresso critiche e proteste riguardo alle decisioni prese, interrompendo spesso i discorsi ufficiali. La discussione si è concentrata sulle modalità di attuazione del progetto e sui risultati attesi, con momenti di tensione tra i presenti.

Mentre Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli e commissario alla Coppa America, raccontava nella Municipalità di Bagnoli (adibita a palcoscenico di un consiglio comunale monotematico) la sua visione dell'area ex Italsider, centinaia di attivisti all'esterno della sede, protetta dalla celere, battevano sulle pentole, alla maniera del cacerolazo sudamericano, davano fiato alle trombe e fischietti. Pochi minuti prima avevano scaraventato a terra le transenne poste 50 metri dalla Municipalità per tenerli lontani (un manifestante arrestato). Spintoni tra gli agenti in borghese e la prima fila del corteo. Il pomeriggio di ieri a Napoli ha rivelato quanto radicalmente diverse siano le visioni del sindaco e di chi vorrebbe fermare i lavori per la Coppa America 2027, in corso nell'area.