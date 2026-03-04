A Pavia sono stati scelti cinque progetti emblematici da rivitalizzare, che coinvolgono il Duomo, l’ex caserma e altri luoghi della città. L’investimento totale ammonta a 8 milioni di euro, di cui 5 milioni provenienti dalla Fondazione Cariplo e 3 milioni stanziati dalla Regione. Questi interventi mirano a rilanciare alcune zone chiave del centro storico e delle aree urbane.

Pavia – Cinque Progetti emblematici per un investimento complessivo di 8 milioni (5 da Fondazione Cariplo e 3 stanziati dalla Regione ) sono quelli selezionati per il Pavese. Le iniziative si caratterizzano per un forte impatto in termini di rigenerazione urbana, inclusione sociale, accesso alla cultura e sviluppo delle competenze. I progetti finanziati mirano a rafforzare l’identità del territorio attraverso la creazione di spazi culturali e comunitari, il recupero di edifici storici, il sostegno ai giovani. Con un milione è previsto il ripristino della pavimentazione dell’aula liturgica e la riqualificazione dell’ingresso nord del Duomo di Pavia, con l’obiettivo di rendere l’edificio pienamente accessibile e migliorare la sua fruizione, anche attraverso l’organizzazione di attività didattiche ed eventi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Progetti emblematici a Pavia, dal Duomo all’ex caserma: ecco i luoghi da rivitalizzare

Dal Ministero 4.3 milioni per chiese e luoghi di culto: ecco i 2 progetti casertani finanziatiOltre 4,3 milioni di euro arriveranno dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (Mit) per la manutenzione e la riqualificazione...

Aree interne e periferie, ecco i 20 “Luoghi del cuore” del Fai selezionati per i progetti di restauro e valorizzazioneAree interne e periferie faranno la parte del leone nei nuovi interventi dei «Luoghi del cuore».

Approfondimenti e contenuti su Progetti emblematici

Temi più discussi: Progetti Emblematici: selezionati i progetti a Cremona e Pavia; Progetti emblematici a Pavia, dal Duomo all’ex caserma: ecco i luoghi da rivitalizzare; REGIONE LOMBARDIA * : PAVIA, PROGETTI EMBLEMATICI: DA REGIONE LOMBARDIA E FONDAZIONE CARIPLO SOSTEGNO A 5 PROPOSTE DEL TERRITORIO; Da Fondazione Cariplo e Regione 8 milioni per la provincia di Pavia.

PAVIA, PROGETTI EMBLEMATICI: DA REGIONE LOMBARDIA E FONDAZIONE CARIPLO SOSTEGNO A 5 PROPOSTE DEL TERRITORIO8 MILIONI DI EURO PER CULTURA, GIOVANI E RIGENERAZIONE DEI TERRITORI (mi-lorenteggio.com) Milano, 02 marzo 2026. Sono cinque i Progetti Emblematici selezionati per il territorio pavese, per un investi ... mi-lorenteggio.com

Da Fondazione Cariplo e Regione 8 milioni per la provincia di PaviaRigenerazione urbana, cultura, inclusione sociale: ecco i cinque progetti finanziati sul territorio ... laprovinciapavese.gelocal.it

La Provincia Unica TV. . Insieme in un tavolo provinciale per contare di più, fare massa critica, e partecipare da subito ai progetti emblematici di Fondazione Cariplo. Sono le Rsa della provincia di Sondrio, unite in rete per combattere i problemi del settore, in p facebook

Attraverso la consolidata ed efficace collaborazione tra #RegioneLombardia e #FondazioneCariplo, stanziamo importanti risorse per realizzare 5 progetti emblematici in provincia di #Cremona, altrettanti in provincia di #Pavia e 4 in provincia di #Lecco. x.com