Il sindaco di Bologna Matteo Lepore, l'ex premier Romano Prodi e il capo dei vescovi italiani Matteo Maria Zuppi hanno partecipato a una cerimonia di festeggiamento del Ramadan, accompagnati dall'imam di Flotilla. L'iniziativa si è svolta in un contesto di incontro tra figure pubbliche e religiose, con l’obiettivo di condividere un momento di rispetto e solidarietà. La manifestazione si è tenuta in una sede ufficiale a Bologna.

L'intervista a Pipes: “L'islam politico è l'unica ideologia totalitaria rimasta. Combatterla è una priorità per tutto l'Occidente” Il sindaco di Bologna Matteo Lepore, l’ex premier Romano Prodi e il capo dei vescovi italiani Matteo Maria Zuppi hanno deciso di festeggiare. Non la Quaresima, bensì l’Iftar, il pasto con cui i musulmani celebrano la fine del Ramadan. Lo hanno fatto sabato scorso insieme al caldo abbraccio della comunità islamica bolognese. Prima sono saliti sul palco allestito in piazza Lucio Dalla, per l’ottava edizione dell’Iftar street, poi tutti seduti alle lunghe tavolate per la grande cena collettiva sotto la tettoia Nervi. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Prodi, Lepore e Zuppi festeggiano il Ramadan con l'imam di Flotilla

Leggi anche: Bologna, card. Zuppi alla cena del Ramadan con Prodi e Lepore

Inizia la Quaresima e a Bologna Zuppi, Lepore e Prodi partecipano all'iftarA Bologna il cardinale e presidente della Cei Matteo Zuppi, il sindaco Matteo Lepore e l’ex premier Romano Prodi hanno partecipato all’iftar, il...

Approfondimenti e contenuti su Prodi Lepore e Zuppi festeggiano il....

Temi più discussi: VIDEO - Inizia la Quaresima e a Bologna Zuppi, Lepore e Prodi partecipano all'iftar; Il video dell'Iftar Street di Bologna: l'incontro con la comunità islamica per il Ramadan, presenti Lepore, Prodi e Zuppi; Iftar street, una piazza di pace nel giorno di guerra. Prodi: La tragedia dell’Iran tocca tutti; Schlein tifa Teheran. Attacco pericoloso. E Prodi festeggia la fine del Ramadan.

Iftar street, una piazza di pace nel giorno di guerra. Prodi: La tragedia dell’Iran tocca tuttiIl Professore, Zuppi e Lepore alla cena che spezza il digiuno della comunità musulmana alla Tettoia Nervi in Bolognina ... bologna.repubblica.it

La maratona Alzheimer. Oltre 6mila in marcia insieme a Prodi e ZuppiChe bello essere qui. Per il motivo della marcia, a favore della lotta contro l’Alzheimer, e perché sono circondato da tante persone, migliaia di persone, con tantissimi giovani. E in occasione di ... ilrestodelcarlino.it

Il professor Prodi e il sindaco di Bologna Lepore celebrano il Ramadan partecipando all’Iftar, la cena che spezza il digiuno della comunità musulmana. Quando c’è da difendere le nostre radici e i nostri valori, scompaiono. Quando c’è da inchinarsi all’islamizz facebook

Per Romano Prodi, quello che sta accadendo in Iran è “una tragedia”. Lo ha detto in occasione della fine del Ramadan, festa a cui ha partecipato, come ha fatto spesso nel corso degli anni. Caro Romano, sai qual è la vera tragedia Un popolo tenuto in ostag x.com