Procuratori pronti a offrire patteggiamenti a 12 imputati nel caso poker NBA

Procuratori stanno per proporre patteggiamenti a 12 imputati nel procedimento legato al caso poker NBA. Il procedimento giudiziario sta progredendo con trattative in corso tra le parti interessate. La situazione si sta sviluppando con diverse interlocuzioni e incontri tra le parti coinvolte nel processo.

Un intenso procedimento giudiziario si sta delineando con progressi significativi nelle trattative tra le parti coinvolte. La strategia dell'accusa si concentra sull'estensione di accordi di patteggiamento a numerosi imputati, con l'obiettivo di chiudere rapidamente alcune delle numerose posizioni giuridiche aperte, e si mostra ottimista rispetto alla possibilità di arrivare a risoluzioni anche con altri soggetti prima dell'avvio del processo. Secondo i documenti depositati martedì, l'accusa prevede di formalizzare accordi di patteggiamento con **12 degli 31 imputati** coinvolti nel procedimento. La volontà di concludere trattative con altri nove individui si manifesta come una priorità, con un atteggiamento di **fiducia** che suggerisce un'ulteriore svolta definitiva prima dell'apertura ufficiale del procedimento giudiziario.