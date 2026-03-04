Problemi di salute per Roberto Vecchioni deve riposare | rinviati 4 concerti del tour Cosa succede e quali appuntamenti slittano

Roberto Vecchioni ha annunciato di dover interrompere temporaneamente le sue attività a causa di problemi di salute. Di conseguenza, quattro concerti del suo tour “Tra il silenzio e il tuono” sono stati rinviati. La decisione è stata comunicata ufficialmente e riguarda appuntamenti già programmati nelle prossime settimane. Al momento, non sono stati forniti dettagli ulteriori sulla durata della pausa o sulle condizioni di salute del cantautore.

Roberto Vecchioni si ferma, e alcune date del tour vengono rinviate. A causa di "problemi di salute", il cantautore si vede costretto a far slittare 4 appuntamenti del tour "Tra il silenzio e il tuono". Una nota riportata dall'Adnkronos, infatti, fa sapere: "Si comunica che le date del tour di Roberto Vecchioni 'Tra il Silenzio e il Tuono 2026' previste per il prossimo 6 marzo al Teatro Brancaccio di Roma, il 13 marzo al Teatro Dal Verme di Milano, il 24 marzo al Teatro Galleria di Legnano e il 2 aprile al Teatro Ivo Chiesa di Genova sono rinviate a causa di motivi di salute per i quali si rende necessario un breve periodo di riposo con la conseguente riprogrammazione degli appuntanti previsti nelle prossime settimane".