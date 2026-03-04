Problemi al portale di scelta e revoca del medico per il passaggio alla nuova Anagrafe nazionale assistiti Ana

Lunedì 2 marzo, le operazioni dell'anagrafe sanitaria sono state sospese temporaneamente a causa di un aggiornamento del sistema informatico centrale. Questo ha interessato il portale dedicato alla scelta e revoca del medico per il passaggio alla nuova Anagrafe nazionale assistiti. La sospensione ha riguardato tutte le funzioni legate alla gestione delle preferenze dei cittadini e alla trasmissione dei dati sanitari.

È in corso in questi giorni il passaggio dei dati alla nuova Anagrafe nazionale assistiti (Ana), come richiesto dal servizio sanità digitale della Regione Abruzzo Sono state sospese temporaneamente lunedì 2 marzo le operazioni dell'anagrafe sanitaria a causa del cambiamento del sistema informatico centrale.Per tale motivo, in questi giorni l'erogazione dei servizi (come la scelta del medico e del pediatra) subirà un'interruzione tecnica temporanea in tutta la Asl di Pescara. Il blocco è necessario per permettere il passaggio dei dati alla nuova Anagrafe nazionale assistiti (Ana), come richiesto dal servizio sanità digitale della Regione Abruzzo. 🔗 Leggi su Ilpescara.it Attivazione nuova anagrafe nazionale assistiti: sospesi alcuni serviziArezzo, 26 febbraio 2026 – In previsione dell'avvio del nuovo sistema di Anagrafe nazionale assistiti, anche sul territorio della Asl Toscana sud... Una banca dati unica per la sanità pubblica: al via la nuova Anagrafe nazionale assistitiEntrerà in funzione domenica 2 marzo, contemporaneamente su tutto il territorio nazionale, la nuova Anagrafe nazionale assistiti (Ana), il sistema... Contenuti e approfondimenti su Problemi al portale di scelta e revoca.... Temi più discussi: Inps, continua il malfunzionamento del portale online. Cepa. Grave danno per i cittadini; Fallimento Fwu, nuovi problemi per i risparmiatori di Parma: ecco cosa sta succedendo; Assegno unico, problemi e rallentamenti sul portale INPS a poche ore dalla scadenza del 28 febbraio; Intesa Sanpaolo down, problemi con l'app della banca: cosa sta succedendo. Problemi al portale di scelta e revoca del medico per il passaggio alla nuova Anagrafe nazionale assistiti (Ana)È in corso in questi giorni il passaggio dei dati alla nuova Anagrafe nazionale assistiti (Ana), come richiesto dal servizio sanità digitale della Regione Abruzzo ... ilpescara.it Fineco down il 2 marzo: tutti gli aggiornamentiProblemi con i servizi online di Fineco il 2 marzo 2026: tutti gli aggiornamenti sul down in corso, sulla base dei feedback inviati.