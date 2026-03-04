Pro Patria | da zero a sei punti il pareggio che ridà slancio

La Pro Patria ha giocato in trasferta contro l’Ospitaletto e il match si è concluso con un pareggio. La partita ha portato alla squadra un risultato che permette di recuperare fiducia e punti in classifica. La squadra ha ottenuto sei punti, segnando un passo importante nel percorso di recupero. La sfida si è conclusa con un risultato che dà nuova energia alla formazione.

La sfida in trasferta contro l'Ospitaletto si è conclusa con un pareggio che per la Pro Patria rappresenta un passo avanti fondamentale nel recupero di fiducia. Francesco Bolzoni e il centrocampista Georgi Tunjov hanno analizzato l'incontro sottolineando come, nonostante le occasioni create dall'avversario, il punto ottenuto sia un risultato positivo che ridà slancio al gruppo. La squadra ha dimostrato di saper reggere la pressione difensiva anche quando l'opposto ha dominato il gioco offensivo. L'allenatore ha evidenziato come nei primi sette incontri della stagione il bottino fosse nullo, mentre nelle sei sfide successive sono stati raccolti sei punti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

