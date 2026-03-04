Prima pagina Gazzetta dello Sport | Cuor di Leao | il Milan tratta il rinnovo fino al 2030

La prima pagina della Gazzetta dello Sport di oggi, mercoledì 4 marzo 2026, riporta che il Milan sta negoziando il rinnovo di contratto con Leao fino al 2030. La trattativa tra il club e l’attaccante portoghese sta proseguendo, senza dettagli sui termini dell’accordo. La notizia riguarda esclusivamente le mosse ufficiali del Milan e il coinvolgimento di Leao nel progetto futuro della squadra.

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, mercoledì 4 marzo 2026. Diamo un'occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan. 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando dei contatti tra il Milan e Rafael Leão per il rinnovo del contratto dell'attaccante portoghese, attualmente in scadenza il 30 giugno 2028. Si parla di un prolungamento fino al 30 giugno 2030 con stipendio top per scongiurare le insidie dai club di Premier League. Mancano, intanto, quattro giorni al derby di Milano e della sfida ha parlato, in esclusiva alla 'rosea', l'ex rossonero Ricardo Kaká: il brasiliano vede Luka Modric decisivo nel match di domenica sera contro l'Inter.