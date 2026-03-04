Il prezzo del gas all’ingrosso oggi si aggira intorno a 0,526 euro per metro cubo secondo il valore medio rilevato al Punto di Scambio Virtuale. La quotazione riflette le condizioni di mercato al 4 marzo 2026 e rappresenta il dato principale per valutare il costo del gas in questa giornata. Nessun altro dettaglio o analisi viene fornita nel testo.

Quanto vale oggi il gas all’ingrosso? Il prezzo PSV e le tendenze del momento Il valore del gas naturale all’ingrosso, secondo il prezzo medio del PSV (Punto di Scambio Virtuale) rilevato oggi, 4 Marzo 2026, si attesta a circa 0,526 €Smc. Questo valore deriva dalla conversione del prezzo medio giornaliero di 55,19 €MWh, utilizzando il coefficiente di conversione standard di 1 MWh = 10,7 Smc. L’andamento del PSV nelle ultime settimane mostra una netta inversione rispetto alla stabilità osservata a febbraio. Dopo un lungo periodo di prezzi compresi tra 0,30 e 0,35 €Smc, a partire dal 2 Marzo 2026 si è registrato un forte rialzo, culminato nel valore odierno di 0,526 €Smc. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

Prezzo gas oggi PSV: quanto vale oggi il gas all'ingrosso

