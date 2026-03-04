Presidio davanti a Globo per Giorgia Costantino | Abbiamo chiesto all' azienda di revocare la sospensione entro 48 ore

Un presidio si è svolto davanti al negozio Globo di via Mantova a Parma in solidarietà con Giorgia Costantino, segretaria di Ugl Parma, sospesa dal lavoro dal 18 febbraio a seguito di un provvedimento disciplinare. I manifestanti hanno chiesto all’azienda di revocare la sospensione entro 48 ore. La protesta ha coinvolto persone che si sono radunate davanti all’attività commerciale per esprimere il loro sostegno.

Pino de Rosa, segretario regionale di Ugl Terziario: "Questa contestazione è pretestuosa, c'è solo il tentativo di intimidire il lavoro della sindacalista" Un presidio, di fronte al negozio Globo di via Mantova a Parma, in solidarietà a Giorgia Costantino, segretaria di Ugl Parma, sospesa dal lavoro dal 18 febbraio, a seguito di un provvedimento disciplinare dell'azienda. Per oggi, mercoledì 4 marzo, erano fissati i sit-in, in varie città italiane. Le parole dell'avvocata Sara Soresi, della lavoratrice e sindacalista Giorgia Costantino e di Pino de Rosa, segretario regionale di Ugl Terziario. "Negli ultimi cinque anni, insieme ai colleghi Ugl e altri rappresentanti sindacali, ho portato avanti, nel punto vendita Globo di Parma, diverse battaglie su somministrati, sicurezza e stabilizzazione dei precari.