Prescrizioni violate e nuovi provvedimenti | in tre finiscono in carcere

I carabinieri delle stazioni di Lecce hanno eseguito tre provvedimenti restrittivi emessi dall’autorità giudiziaria nei confronti di persone residenti tra Surbo, Nardò e Veglie. I soggetti coinvolti sono stati portati in carcere a seguito di violazioni delle prescrizioni precedentemente imposte. Le operazioni si sono concluse con l’arresto di tre uomini, che ora si trovano nelle strutture detentive.

Eseguite dai carabinieri le disposizioni dell’autorità giudiziaria nei confronti rispettivamente di un 41enne a Surbo, di un 30enne di Nardò e di una 51enne di Veglie In due casi, i destinatari, sottoposti a misure alternative alla detenzione, si sono resi responsabili di violazioni delle prescrizioni imposte, accertate coi controlli periodici effettuati dal personale dell’Arma. Dopo le segnalazioni alle competenti autorità, è stato disposta la revoca o sospensione del beneficio con ripristino della misura detentiva. Nel pomeriggio di martedì, a Surbo, i militari della locale stazione hanno rintracciato e tratto in arresto un 41enne del posto, Oronzo Mirco De Vitis, già sottoposto alla misura dell’affidamento in prova ai servizi sociali. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

