Prenestino sgomberati i terreni dimenticati e occupati dopo i lavori per la metro C

Mercoledì 4 marzo sono iniziati i lavori di sgombero nei terreni di via Teano e via di Villa Santo Stefano, nel municipio V. Le operazioni riguardano aree private occupate da baracche e roulotte da diverso tempo. Le forze dell'ordine stanno rimuovendo le strutture presenti, dopo le numerose segnalazioni ricevute dai residenti riguardo alla presenza di queste occupazioni.

Le aree private erano in stato di abbandono dal 2019 e oggetto di sversamenti illeciti e accampamenti abusivi. Il municipio: "Emergenza segnalata da tempo" Sgombero in corso nei terreni privati di via Teano e via di Villa Santo Stefano, nel municipio V. Da questa mattina, mercoledì 4 marzo, sono in corso le operazioni per liberare le aree da tempo occupate con baracche e roulotte e oggetto di numerose segnalazioni da parte dei residenti e dell'Amministrazione municipale. Sul posto il minisindaco, Mauro Caliste, che spiega: "Le operazioni sono in corso da questa mattina. Nell'ambito dell'Osservatorio territoriale per la sicurezza, come...

