premio donne a cinque sanminiatesi

Cinque donne di San Miniato sono state premiate per il loro impegno in vari ambiti, tra cui cultura, volontariato, educazione e attività professionali e sociali. La cerimonia si è svolta nel municipio locale, dove sono state consegnate le onorificenze. Le premiate rappresentano diverse sfere della vita cittadina e sono state riconosciute pubblicamente per il loro contributo.

SAN MINIATO Dalla cultura al volontariato fino all’educazione e all’impegno professionale e sociale. Sono le cinque sanminiatesi protagoniste della diciassettesima edizione del "Premio donne sanminiatesi". La cerimonia, promossa e organizzata dal Comune di San Miniato e dalla commissione pari opportunità presieduta da Giulia Giannoni, è prevista per sabato 7 marzo, alle 16, in sala del consiglio. Oltre alle premiate, saranno presenti anche le commissarie, le studentesse e gli studenti che hanno realizzato le interviste, Giacomo Cerri e Tommaso Pellegrino (classe 4BA Cattaneo ad Antonella Castaldi), Giulia Regoli e Sara El Ghary (4BA Cattaneo... 🔗 Leggi su Lanazione.it

