Premi ai Ballerini Dalla Ciao Contest per due

La musica italiana ha ospitato il Premio ai Ballerini Dalla, un evento dedicato a riconoscere il talento nel settore della danza. Durante la serata, sono stati assegnati premi a ballerini e coreografi, mentre il pubblico ha assistito a esibizioni di artisti emergenti e affermati. L’evento si è svolto in una location speciale, con lo scopo di celebrare il patrimonio culturale e promuovere nuove energie nel mondo dello spettacolo.

La musica italiana si è ritrovata a casa di uno dei suoi più grandi geni, per celebrare il suo lascito culturale e guardare al futuro della scena. Ieri, negli spazi iconici della dimora bolognese di Lucio Dalla, è andato in onda su Rai 2 'Ci vediamo da Lucio', l'appuntamento centrale della quarta edizione di CIAO Rassegna Lucio Dalla. Prodotto da iCompany con la direzione artistica di Massimo Bonelli e condotto da Elenoire Casalegno. Il contest ha premiato con l'iconica statuetta, il Ballerino Dalla, gli artisti conosciuti ed emergenti che hanno mostrato libertà di visione, capacità di uscire dagli schemi e coraggio di osare. Qualità che rispondono al desiderio di Lucio di dare voce al talento ribelle e autentico. CIAO – Rassegna Lucio Dalla, premi a Lucio Corsi, Tropico, Malika Ayane. Assegnati i premi di Ciao! rassegna Lucio Dalla 2026 a Lucio Corsi, Malika Ayane, Tropico e tanti altri.