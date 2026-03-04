Pozzuoli droga e contanti nel microonde | arrestato 25enne

Durante un controllo notturno a Licola, i carabinieri hanno arrestato un 25enne trovato con dosi di cocaina e crack, oltre a più di 2.100 euro nascosti tra tasche e cucina. Nel corso dell’operazione, le forze dell’ordine hanno anche scoperto droga e contanti nascosti nel microonde dell’appartamento. L’uomo è stato portato in caserma e accusato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

