Povero trammino

Il tram storico continua a deteriorarsi senza sosta, nonostante le condizioni siano ormai preoccupanti. Ragazzini e persone coinvolte nel traffico di droga si arrampicano sulla cabina, contribuendo a danneggiare ulteriormente la locomotiva. Le immagini mostrano chiaramente la struttura che si sgretola e si sgretola, con parti che si staccano e si rovinano. La situazione appare ormai critica.

Purtroppo prosegue inesorabilmente l'incuria nei confronti di questa testimonianza storica. Ragazzini e pusher si arrampicano nella cabina sostanzialmente distruggendo la locomotiva, che, come si può notare dalle foto, sta cadendo letteralmente a pezzi. D'altro canto la scena vergognosa del lento disfacimento di un simbolo di Pisa, nel suo pieno benessere, ben si sposa con il triste degrado del parco e dell'intero quartiere. E tutto nell'indifferenza generale.