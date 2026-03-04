Giovedì 5 marzo 2026 alle 20:30 si sfidano Potenza e Cosenza. Il Cosenza arriva con tre vittorie e un pareggio nelle ultime quattro partite, mentre il Potenza, prima della sconfitta casalinga contro Benevento, aveva ottenuto risultati positivi. La squadra di casa ha subito la prima sconfitta stagionale tra le mura amiche, mentre quella ospite cerca continuità con una serie di risultati favorevoli.

Un Cosenza in forma, tre vittorie e un pareggio nelle ultime quattro, fa visita a un Potenza che pure stava facendo bene prima di perdere in casa contro la capolista Benevento in quella che è stata la prima sconfitta stagionale degli uomini di Pietro De Giorgio davanti ai propri tifosi. I calabresi arrivano dall’importante vittoria. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Potenza-Cosenza (giovedì 05 marzo 2026 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici

Potenza-Cosenza, ecco la Formazione dei Tifosi in ReteAncora una volta, sulla base del 3-5-2, il portiere più votato e Pompei, così come non ci sono dubbi sul blocco difensivo composto da Dametto, Moretti e Caporale. Linea di centrocampo formata da ... tifocosenza.it

Adesso è ufficiale: trasferta di Potenza vietata per i tifosi del CosenzaDisposto dal Prefetto di Potenza Michele Campanaro il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Cosenza e il contestuale annullamento e rimborso dei biglietti venduti ... tifocosenza.it

Cosenza subito al lavoro in vista della gara di giovedì contro il Potenza, l'ultima infrasettimanale della stagione, oggi pomeriggio al San Vito Marulla. Rientra Cannavò con Buscè che si dovrà accomodare in tribuna. https://www.nuovacosenza.com/sport/26/cal facebook

#SerieC gr.C Potenza-Benevento 0-1 Siracusa-Casertana 4-0 Cosenza-Sorrento 3-2 Giugliano-Latina 1-1 Monopoli-Crotone 1-1 Salernitana-Catania 0-0 league table (top5) 1 Benevento 67 2 Catania 60 3 Salernitana 51 4 Cosenza 50 5 Caserta x.com