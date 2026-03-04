Post-sisma al via i cantieri della chiesa nuova di Fossoli e la Pieve di Quarantoli a Mirandola

Dopo il terremoto del 2012, sono stati avviati i lavori di ricostruzione di una chiesa a Fossoli e della Pieve di Quarantoli a Mirandola. L’Ufficio Patrimonio Immobiliare della Diocesi di Carpi ha fornito aggiornamenti sui cantieri in corso, che riguardano edifici appartenenti al patrimonio diocesano. I lavori sono iniziati recentemente e coinvolgono i due luoghi di culto.

La Diocesi di Carpi aggiorna sul piano lavori: in partenza anche l'intervento alla scuola dell'infanzia "Caduti in Guerra" di Gargallo L'Ufficio Patrimonio Immobiliare della Diocesi di Carpi comunica alcuni aggiornamenti sul percorso di ricostruzione post-sisma del 2012, riguardanti edifici che rientrano nel patrimonio diocesano. Si segnalano in particolare l'apertura di nuovi cantieri nell'ambito del Programma delle Opere Pubbliche della Regione Emilia-Romagna - Agenzia Ricostruzioni, in cui la Diocesi di Carpi ha il ruolo di soggetto attuatore.Si tratta dei seguenti edifici:• scuola dell'infanzia paritaria "Caduti in Guerra" di...