Pos fuori uso all’ospedale di Novara disagi agli sportelli

Un malfunzionamento del sistema Pos si è verificato presso l’ospedale di Novara, interessando gli sportelli delle strutture dell’azienda ospedaliero-universitaria Maggiore della Carità, tra cui la sede centrale e le sedi di San Giuliano e Galliate. La problematica ha causato disagi ai pazienti e al personale che si sono trovati impossibilitati a effettuare pagamenti o operazioni con carte di credito e debito.

Il guasto, non dipendente dall'ospedale, sta causando rallentamenti nelle operazioni di accettazione degli utenti. Per ridurre i tempi di attesa, l'ospedale invita i pazienti a effettuare i pagamenti prima dell'erogazione delle prestazioni, utilizzando il servizio online PagoPA o le tabaccherie e farmacie autorizzate con il logo Puntosi.