Alla fine della giornata, la Guardia di Finanza e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno sequestrato al porto di Ancona un ingente carico di detonatori e munizioni, stimato in milioni di detonatori e centinaia di migliaia di munizioni. L’operazione, denominata «Clean Shot», ha condotto al sequestro di questa merce, senza che siano stati riportati dettagli su eventuali persone coinvolte o destinazioni del materiale.

Un carico di milioni di detonatori e centinaia di migliaia di munizioni è stato sequestrato al porto di Ancona nell’ambito dell’operazione «Clean Shot» della Guardia di Finanza e dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il materiale altamente pericoloso stava per essere imbarcato su un traghetto destinato al trasporto di passeggeri. L’operazione è scaturita da una complessa analisi preventiva dei flussi commerciali, basata sull’incrocio di documenti, rotte di traffico, volumi di merce e profili di rischio. Proprio da queste verifiche sono emerse anomalie relative a un trasporto lungo la tratta Italia–Grecia, formalmente dichiarato come movimentazione di «merce varia», ma ritenuto sospetto dagli investigatori. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Porto di Ancona, detonatori e munizioni sequestrati dalla GdF

