Pontedera-Juventus Next Gen 0-1 proteste granata ma non bastano

Il Pontedera ha perso in casa contro la Juventus Next Gen con il risultato di 0-1. La partita si è conclusa con proteste da parte dei tifosi granata, ma queste non sono state sufficienti a cambiare l’esito dell’incontro. La squadra di casa non è riuscita a segnare, mentre gli ospiti sono passati in vantaggio nel corso del secondo tempo. La gara si è giocata il 4 marzo 2026.

Pontedera, 4 marzo 2026 – Sconfitta casalinga per il Pontedera, battuto di misura dalla Juventus Next Gen. A decidere il match è stato un diagonale di Deme dopo 33' di gioco, con i granata che hanno chiamato l'arbitro al FVS per un fallo di Gil Puche su Yeboah all'inizio dell'azione, ma inutilmente. Nel recupero del primo tempo il Pontedera ha di nuovo protestato quando un rigore concesso per uno spintone di Van Aarle su Vitali è stato invece tolto al FVS chiamato dai bianconeri. Nella ripresa la veemenza della squadra di Braglia non è bastata per recuperare il risultato. Prossimo impegno, lunedì a Perugia. PONTEDERA-JUVENTUS NEXT GEN 0-1 PONTEDERA (3-4-2-1): Biagini; Cerretti, Sapola, Leo; Paolieri (9' st Fancelli), Faggi