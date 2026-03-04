Pontedera Juventus Next Gen 0-1 LIVE | quattro occasioni dei toscani ora rischiano i bianconeri

Nel match tra Pontedera e Juventus Next Gen, si è concluso con la vittoria dei bianconeri per 1-0. I toscani hanno avuto quattro occasioni da rete, mentre la Juventus ha mantenuto il vantaggio fino alla fine. La partita, valida per la 30ª giornata di Serie C 202526, è stata seguita con attenzione dagli spettatori presenti e in diretta.

Kolo Muani Juve, l’affare è ancora possibile: la fumata bianca ad una sola condizione. L’indiscrezione Mateta alla Juve, la Vecchia Signora continua a seguire con attenzione l’attaccante del Crystal Palace: le condizioni per acquistarlo Kostic Juve, addio in estate? Le possibilità di rinnovo del serbo e il piano del club bianconero per il giocatore Sorloth Juventus, l’attaccante norvegese resta nel mirino dei bianconeri. L’ostacolo per portarlo alla corte di Spalletti Juventus Next Gen, i convocati per il Pontedera: prima chiamata in Seconda squadra per Oboavwoduo, Licina.. La lista ufficiale di Brambilla Juventus Next Gen, Brambilla alla vigilia della sfida contro il Pontedera: «Partita ricca di insidie. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Pontedera Juventus Next Gen 0-1 LIVE: quattro occasioni dei toscani, ora rischiano i bianconeri Pontedera Juventus Next Gen 0-1 LIVE: Deme porta avanti i bianconeri! Tolto un penalty ai toscani INTERVALLOKolo Muani Juve, l’affare è ancora possibile: la fumata bianca ad una sola condizione. Pontedera Juventus Next Gen 0-1 LIVE: Mulazzi per Deme, l’attaccante porta avanti i bianconeri! Tolto un penalty ai toscaniKolo Muani Juve, l’affare è ancora possibile: la fumata bianca ad una sola condizione. Altri aggiornamenti su Pontedera Juventus Next. Temi più discussi: Le parole di Massimo Brambilla alla vigilia di Pontedera-Juventus Next Gen; La Juventus Next Gen si ferma un turno: sarà in campo mercoledì 4 marzo a Pontedera; Serie C | Dove vedere Pontedera-Juventus Next Gen; Pronostici Pontedera-Juventus Next Gen: Statistiche, Formazioni, Dove in TV 04.03.2026 Serie C. Juventus Next Gen a Pontedera: orario, diretta, formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie CI bianconeri scendono in campo per ritrovare la vittoria e per restare aggrappati a una migliore posizione in classifica per i playoff ... tuttosport.com Pontedera-Juventus Next Gen 0-1: decide la rete di Deme, rigore per il Pondera revocato dopo l'Fvs22' – Cambio Juve: Cudrig al posto di Owusu. 19' – Pontedera vicino al gol: sugli sviluppi di un corner Leo di testa di poco non trova la porta. tuttojuve.com Juventus Next Gen, Brambilla verso il Pontedera: "Dobbiamo invertire la rotta" facebook Oggi Pontedera - Juventus Next Gen ore 18 ow.ly/UpWy50YoWOP x.com