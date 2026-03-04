Pontedera Juventus Next Gen 0-1 LIVE | Deme porta avanti i bianconeri! Tolto un penalty ai toscani INTERVALLO

Nel match tra Pontedera e Juventus Next Gen, Deme ha segnato il gol che ha deciso il risultato, portando avanti i bianconeri. Nel corso della partita, i toscani hanno avuto un penalty annullato. La partita si è conclusa con il risultato di 1-0, mentre all’intervallo il punteggio era fermo sullo 0-0. La gara rientra nella 30ª giornata di Serie C 202526.

Pontedera-Juventus Next Gen 0-1: Deme segna il vantaggio34' – Card spesa da Braglia per l'Fvs: il Pontedera chiede di rivedere l'azione del gol. 33' – Rete Juventus: Mulazzi dalla destra mette in mezzo per Deme, destro ...