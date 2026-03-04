Polveri sottili oltre i limiti scattano le misure emergenziali | due giorni di limitazioni

A Ferrara, nei giorni di giovedì 5 e venerdì 6, si applicano misure emergenziali contro le polveri sottili che superano i limiti consentiti. Le restrizioni sono state decise in base alle normative regionali e sono state approvate dall'ordinanza comunale, valida fino al 31 del mese. Le limitazioni riguardano diverse attività e vengono adottate per ridurre l'inquinamento atmosferico in questi due giorni.

Nelle giornate di giovedì 5 e venerdì 6 a Ferrara saranno in vigore le misure emergenziali previste dalle normative regionali per la tutela della qualità dell'aria e stabilite dall'ordinanza del sindaco in vigore fino a martedì 31. L'entrata in vigore delle misure è determinata dal bollettino odierno di Arpae che prevede, per le prossime ore, il superamento, in città, della soglia di legge di PM10 nell'aria. Divieto di circolazione dalle 8.30 alle 18.30 nell'area del centro abitato di Ferrara (escluse le strade 'corridoio'), per tutti i veicoli a benzina fino a euro 2, i veicoli metano-benzina o gpl-benzina fino a euro 2, i veicoli diesel fino a euro 5, e i ciclomotori e motocicli fino a euro 2 (in sostanza i veicoli già interessati dalle limitazioni ordinarie più i diesel euro 5).