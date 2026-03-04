Poliziotto parmigiano bloccato a Doha | voli sospesi dopo bombardamenti nella zona

Un poliziotto parmigiano si trova a Doha, dove i voli sono stati sospesi a causa dei recenti bombardamenti nella zona. La partenza prevista per il 6 marzo è stata annullata e attualmente è in corso un’attesa senza una data precisa per il ritorno in Italia. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora stabilito quando sarà possibile riprendere i collegamenti aerei.

Un agente della Questura di Parma era in viaggio con due colleghi di Bologna dopo un rimpatrio dallo Sri Lanka: fermi in hotel in Qatar, non possono lasciare il Paese Dovevano rientrare in Italia il 6 marzo, ma il viaggio si è trasformato in un’attesa forzata senza una data certa di rientro. Un agente della Questura di Parma è attualmente bloccato a Doha insieme a due colleghi della polizia di Bologna, dopo una missione all’estero. I tre agenti stavano rientrando dallo Sri Lanka, dove avevano accompagnato una persona espulsa dal territorio italiano. Durante il viaggio di ritorno, con scalo in Qatar, sono però rimasti bloccati a causa della sospensione dei voli. 🔗 Leggi su Parmatoday.it Crosetto bloccato a Dubai, voli sospesi dopo l’attacco a TeheranIl ministro della Difesa Guido Crosetto si trova bloccato a Dubai in attesa della ripresa dei voli, sospesi dopo l’attacco di Stati Uniti e Israele... Iran, Guido Crosetto bloccato a Dubai: sospesi i voliIl ministro della difesa Guido Crosetto si trova a Dubai con la propria famiglia in attesa che riaprano i voli, momentaneamente sospesi per l'attacco...