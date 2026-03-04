Poliziotti intervengono per lite in famiglia e vengono aggrediti da un vicino | 40enne in manette

I poliziotti sono intervenuti ieri sera a Marassi per una lite in famiglia e sono stati aggrediti da un vicino di casa. Durante l'intervento, un uomo di 40 anni è stato arrestato. La chiamata in questura era arrivata alle 22, riferendo di due persone che discutevano all’interno di un appartamento. L’intervento ha portato all’arresto del vicino coinvolto nell’aggressione.

È successo ieri sera a Marassi. Alla richiesta di informazioni l'uomo avrebbe insultato e aggredito gli agenti Un intervento per una lite in famiglia finisce con l'arresto di un vicino di casa della coppia. È successo a Marassi ieri sera, dove intorno alle 22 è arrivata la chiamata in questura per due persone, un uomo e una donna, che stavano litigando all'interno dell'appartamento in cui vivono. La donna, secondo quanto ricostruito, si sarebbe gettata dal balcone, non si sa ancora per quale motivo, ma fortunatamente non ha riportato gravi lesioni ed è stata trasportata in codice giallo al San Martino. Durante l'intervento, gli agenti sul posto hanno, come da prassi, chiesto ai vicini se conoscessero la coppia e se avessero visto qualcosa. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

I poliziotti intervengono per una lite, poi vengono aggrediti e minacciatiUn uomo è stato arrestato a Terracina per resistenza a pubblico ufficiale, dopo un intervento della polizia scaturito da una lite familiare avvenuta...

Intervengono per una lite familiare e vengono minacciati di morte e aggrediti: denunciato un 28enneIntervengono per riportare la calma, ed evitare tragedie, in un'abitazione dove è scoppiata una violenta lite familiare e finiscono per essere...

