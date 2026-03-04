Polizia metropolitana di Napoli | sequestrato veicoli carico di rifiuti speciali a Secondigliano denunciato il conducente

La Polizia metropolitana di Napoli ha sequestrato un veicolo a Secondigliano, nel quartiere di Napoli, che trasportava circa 200 chilogrammi di rifiuti speciali. Il conducente del mezzo è stato denunciato per aver circolato con un carico non autorizzato. L’operazione si è svolta in corso d’opera e ha portato al sequestro del veicolo.

Campi Flegrei, inaugurata l’Area ammassamento soccorsi e risorse di Bacoli. Bene il test sull’allestimento Napoli Bagnoli: Si abbassa i pantaloni davanti la scuola. Carabinieri arrestano 51enne Napoli Capitale Europea dello Sport 2026, la Città Metropolitana riceve la sua Bandiera. La Polizia metropolitana della Città Metropolitana di Napoli ha sequestrato un veicolo in circolazione nel quartiere di Secondigliano, a Napoli, trovato con a bordo circa 200 chilogrammi di rifiuti speciali. Le irregolarità riscontrate non si sono limitate all’ambito ambientale. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Polizia metropolitana di Napoli: sequestrato veicoli carico di rifiuti speciali a Secondigliano, denunciato il conducente Leggi anche: Como, camion carico di rifiuti senza autorizzazioni: sequestrato il veicolo, denunciato l'autista Terra dei Fuochi, maxi blitz della Polizia Metropolitana: 14 sequestri tra aziende e veicoli tra Scampia, Secondigliano e ArzanoUNICEF/bambini e conflitti armati: più di 500 milioni di bambini – 1 su 5 – vivono in paesi in conflitto. Una raccolta di contenuti su Polizia metropolitana Temi più discussi: Napoli, blitz della polizia metropolitana: sequestrata officina abusiva; Polizia metropolitana di Napoli: sequestrato veicoli carico di rifiuti speciali; Terra dei Fuochi, tra Arzano e Melito altri 6 sequestri: 7 denunciati e 30mila euro di multe; Controlli polizia metropolitana, sequestrata un'officina meccanica. Sequestrato veicoli carico di rifiuti speciali a Secondigliano: denunciato il conducenteLa Polizia metropolitana della Città Metropolitana di Napoli ha eseguito il sequestro di un veicolo trovato in circolazione nel territorio di Secondigliano, a ... napolivillage.com Polizia Metropolitana sequestra un’officina meccanica a NapoliGravi reati ambientali in via Toscanella: gestione illecita di rifiuti e acque reflue di lavorazione direttamente in fogna Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Città Metropolitana di Nap ... expartibus.it ANVU esprime le più vive congratulazioni al Colonnello Domenico Martino, nuovo Comandante della Polizia Metropolitana di Messina, per il prestigioso incarico assunto. A lui rivolgiamo un sincero in bocca al lupo per il lavoro che lo attende, certi che saprà s facebook Operazione della Polizia metropolitana di Napoli nella Terra dei Fuochi: sequestrati 3 veicoli e 11 aziende tra Scampia, Secondigliano e Arzano. Scoperto anche un pluripregiudicato alla guida senza patente né assicurazione. Comunicato completo: s x.com