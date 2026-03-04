poggibonsi e le eccellenze la campionessa angiolini ha incontrato gli studenti

A Poggibonsi, Lisa Angiolini, campionessa di nuoto e atleta dell’Arma dei Carabinieri, ha incontrato gli studenti dell’Istituto Superiore Roncalli. Durante l’iniziativa, ha condiviso con i giovani alcuni valori legati allo sport e alla dedizione. L’evento si è svolto nel contesto delle attività scolastiche, coinvolgendo gli studenti in una conversazione diretta con l’atleta locale.

I valori dello sport trasmessi agli studenti da Lisa Angiolini, campionessa di nuoto. L’atleta poggibonsese, tesserata per la Virtus Buoconveno e in forza all’Arma dei Carabinieri, ha incontrato i giovani dell’Istituto di Istruzione Istruzione Superiore Roncalli di Poggibonsi. Riuscita in pieno l’iniziativa: una mattinata all’ìnsegna dell’entusiasmo. Grazie al progetto del corpo docente, è stato organizzato un incontro che ha visto la partecipazione di alcune classi del Roncalli all’interno dell’Aula Magna a suo tempo intitolata a Luciano Lanfredini, docente vice preside del Roncalli che tra l’altro si adoperò a lungo durante il suo impegno... 🔗 Leggi su Lanazione.it

