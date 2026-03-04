Pjanic | Quella volta che un rosso mi costò 40 mila euro di borse Juve ti dico come torni al top

L’ex calciatore analizza la situazione attuale della squadra di Spalletti e ricorda un episodio passato in cui un cartellino rosso gli costò 40 mila euro in borse. Parla anche di Allegri, definendolo il migliore nella gestione della squadra e affermando che sapeva anticipare le mosse degli avversari. La sua intervista rivela dettagli sui momenti più intensi della sua carriera e sulle dinamiche nel mondo del calcio.

C'è un Pjanic per ogni lingua. "Ne parlo sette: francese, bosniaco, italiano, spagnolo, inglese, tedesco e lussemburghese. Penso nelle prime due e a volte anche un po' in romano.", sorride l'ex regista di Juventus, Roma e Barcellona. Il pianista non ha smesso di suonare, ma a 35 anni si sta reinventando dopo l'addio al calcio. "Sto imparando il mestiere dell'agente, collaboro con il mio procuratore Fali Ramadani. Metto insieme l'esperienza e le conoscenze calcistiche alle tante lingue che parlo". Nuova vita. Ma sempre a Dubai, anche in questi giorni di tensioni per il conflitto in Medio Oriente: "Abito vicino al centro: a volte si avverte qualcosa di strano nell'aria, si sente il rumore dei missili iraniani intercettati. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

