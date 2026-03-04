Una nuova alleanza tra aziende del settore mobile potrebbe portare Pixel Camera Coach su smartphone Android di altri produttori. La soluzione avanzata per la fotografia, attualmente disponibile sui dispositivi con chip Dimensity 9500, potrebbe essere integrata anche su modelli di aziende diverse. Questa mossa mira a offrire funzionalità migliorate agli utenti senza limitarsi a un singolo brand.

una alleanza tra protagonisti del settore mobile introduce una soluzione avanzata per la fotografia sui dispositivi dotati di dimensity 9500. l’agente ai fotocamera opera direttamente sul dispositivo, sfruttando un vision-language model in grado di riconoscere la scena inquadrata e di proporre effetti signature e indicazioni di composizione. l’esordio è previsto sui modelli vivo x300, inizialmente in cina, offrendo una guida mirata durante lo scatto. l’agente fotocamera ai si basa su una comprensione multimodale della scena per identificare ciò che viene inquadrato e per riconoscere il contesto visivo. a supporto, viene fornita una selezione di vivo signature effects e di suggerimenti di auto-composizione e stili intelligenti da applicare prima dello scatto. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

© Mondoandroid.com - Pixel camera coach potrebbe arrivare sui telefoni android di altri produttori

