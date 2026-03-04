Più macchine ma meno meccanici | la crisi economica colpisce gli autoriparatori di Roma

A Roma, gli autoriparatori affrontano una situazione complessa: ci sono più auto da riparare, ma meno meccanici disponibili. La crisi economica ha portato a un incremento delle spese e a una crescente concorrenza tra le officine. Nel frattempo, le auto sono sempre più avanzate tecnicamente, e pochi giovani sono disposti a lavorare nel settore.

Aumento delle spese, concorrenza, auto sempre più tecnologiche e pochi giovani che vogliono "sporcarsi le mani". Sembra un paradosso ma in dieci anni, dal 2014 al 2024, a fronte di un aumento del numero di automobili circolanti, a Roma hanno chiuso centinaia di meccanici. Lo rileva uno studio della Cgia di Mestre che ha studiato il numero di autoriparatori attivi in Italia. A Roma, così come nel resto d'Italia, c'è un trend anomalo. Le auto aumentano ma diminuiscono i professionisti e le attività di riparazione. Nella città metropolitana della Capitale, si legge nello studio, il numero di autoriparatori è sceso da 5.039 nel 2014 a 4.376 nel 2024.