Pistola in valigia nel giorno del papa | È arrivato in taxi con tre persone

Il 21 ottobre, giorno della visita del Papa a Trieste, un uomo turco è stato fermato con una pistola nascosta in un trolley. L’uomo è arrivato in taxi accompagnato da altre tre persone, e non ha scelto il treno per raggiungere la città. La polizia ha controllato il gruppo e ha trovato l’arma nel bagaglio, scongiurando potenziali rischi.

Gli ultimi sviluppi, riferiti in aula da due testi della Digos, sul processo di Hasan Uzun, il cittadino turco accusato di aver portato celatamente una pistola in città nel giorno della visita di Papa Francesco Hasan Uzun, il cittadino turco accusato di aver portato a Trieste una pistola in un trolley nel giorno della visita di Papa Francesco, non è arrivato in stazione in treno, né da solo. Secondo la testimonianza di un agente della Digos in udienza, il 6 luglio del 2024 l'imputato sarebbe arrivato davanti alla stazione dei treni "in taxi", e dalla vettura sarebbero scesi insieme a lui "una donna e due uomini". Sono stati sentiti nell'udienza odierna, davanti al giudice Alessio Tassan, i testi del pubblico ministero, tra cui anche due agenti della polizia ferroviaria, che hanno ricostruito i movimenti dell'uomo.