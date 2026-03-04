Pioggia di bombe su Teheran Hormuz in mano ai pasdaran

Nella giornata di oggi, Teheran e altre città iraniane sono state colpite da una serie di bombardamenti. Nel frattempo, i pasdaran hanno annunciato di aver preso il controllo totale dello stretto di Hormuz, una delle rotte più strategiche del Golfo Persico. La situazione si sviluppa in un contesto di tensione crescente tra le autorità iraniane e le forze militari coinvolte.