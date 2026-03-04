Pioggia di bombe su Teheran Hormuz in mano ai pasdaran
Nella giornata di oggi, Teheran e altre città iraniane sono state colpite da una serie di bombardamenti. Nel frattempo, i pasdaran hanno annunciato di aver preso il controllo totale dello stretto di Hormuz, una delle rotte più strategiche del Golfo Persico. La situazione si sviluppa in un contesto di tensione crescente tra le autorità iraniane e le forze militari coinvolte.
Pioggia di bombe su Teheran e sulle città iraniane. I pasdaran rivendicano “il controllo totale dello stretto di Hormuz”. Raid di Israele in libano. Servizio di Leonardo Possati TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Leggi anche: Raid di Israele sul Libano, attacchi anche su Teheran. I pasdaran: "Controlliamo lo stretto di Hormuz"
Guerra in Medio Oriente, attacchi su Teheran. Idf avanza via terra in Libano. I Pasdaran: "Abbiamo il controllo totale dello Stretto di Hormuz"Mercoledì 4 marzo, quinto giorno di guerra in Medio Oriente dopo l'attacco sferrato dagli Usa e da Israele sull'Iran.
Pioggia di bombe su Teheran, Hormuz in mano ai pasdaran
Tutto quello che riguarda Pioggia di bombe su Teheran Hormuz in....
Temi più discussi: Pioggia di missili su Teheran, l’asse Usa-Israele apre la guerra; Pioggia di bombe in Iran. Meloni alle prese con due vertici; La guerra arriva in Europa, colpita base britannica a Cipro. Pioggia di bombe sul Libano; Da Stati Uniti e Israele una pioggia di fuoco sull’Iran: Khamenei morto nel bunker.
Pioggia di bombe su Teheran, ma l’Iran non si piega: Noi pronti a una lunga guerra, gli Usa noTrump fa piovere bombe su Teheran, ma l’Iran non si piega. Il leader Larijani assicura: Noi pronti a una lunga guerra, gli Usa no ... lanotiziagiornale.it
La guerra arriva in Europa, colpita base britannica a Cipro. Pioggia di bombe sul LibanoLa Grecia ha inviato due fregate e due caccia F-16 a Cipro. Nella notte un drone iraniano Shahed ha colpito la pista di atterraggio della base britannica di Akrotiri. Proprio nell’isola ... ilmessaggero.it
Bastoni, anche a Como una pioggia di fischi. Fabregas lo difende: “Va protetto” x.com
Pioggia di bombe su Teheran, ma l’Iran non si piega: “Noi pronti a una lunga guerra, gli Usa no” facebook