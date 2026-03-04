Piccari sui fischi a Bastoni | Dispiace che venga preso di mira Il problema non è la simulazione ma…

Un rappresentante della società si è espresso riguardo ai fischi rivolti a Bastoni durante la partita di Coppa Italia tra Como e Inter. Ha dichiarato che dispiace che il giocatore venga preso di mira e ha precisato che il problema non riguarda la simulazione. La presenza di fischi è stata evidente durante l'incontro, che si è svolto senza ulteriori dettagli sui motivi di protesta.

Caos Bastoni, prima la simulazione, poi le critiche sui social, ma la Giustizia Sportiva non lo puniràDurante il big match di venerdì sera tra Inter e Juventus a San Siro, terminato 3-2 per i nerazzurri, si è verificato un episodio che ha scatenato un...