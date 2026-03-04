Piazza Primo Maggio si parte Mortandello | Minimizziamo i disagi garantite le attività dei commercianti

A Montegrotto Terme sono iniziati i lavori di riqualificazione di piazza Primo Maggio, il principale spazio urbano della città. Durante l'avvio dei lavori, Mortandello ha dichiarato di minimizzare i disagi e di garantire le attività dei commercianti coinvolti. La ristrutturazione della piazza rappresenta un intervento importante per il centro cittadino. I lavori sono stati ufficialmente avviati nelle ultime settimane.

L'assessore Luca Fanton: «Con questa riqualificazione piazza Primo Maggio diventerà un tutt'uno con il retrostante parco Diritti dei Bambini, aprendo un affaccio verde sul viale principale di Montegrotto Terme» «Questa riqualificazione rappresenta un passaggio importante nel nostro impegno per la qualità della vita a Montegrotto Terme. Piazza Primo Maggio non sarà soltanto più bella: diventerà uno spazio più vivibile, sostenibile e all'altezza delle aspettative dei nostri cittadini e degli ospiti che scelgono la nostra città termale. Il confronto con residenti e commercianti è parte integrante del processo: siamo pronti ad accogliere ogni contributo migliorativo», afferma il sindaco Riccardo Mortandello. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

