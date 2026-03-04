Piazza Kennedy | 30 giorni di caos rischio pedoni e vuoto

Dopo trenta giorni di disagio e situazioni di pericolo per pedoni, la piazza Kennedy di Ancona torna a essere al centro delle discussioni sulla sicurezza urbana. La situazione è rimasta irrisolta per un mese, durante il quale si sono susseguite aspettative e tentativi di intervento senza risultati concreti. Ora l’attenzione si concentra sulla necessità di trovare soluzioni rapide e definitive.

La sicurezza urbana in piazza Kennedy ad Ancona è tornata al centro dell'attenzione pubblica dopo un mese di attese infruttuose. I cedimenti di intonaco dall'edificio del circolo sottufficiali della Marina hanno costretto le autorità a chiudere il marciapiede e parte della carreggiata con transenne, creando una situazione di pericolo immediato per i pedoni che scendono dai bus. Nonostante l'emissione di un'ordinanza sindacale da parte del comune che impone ai proprietari degli immobili di bonificare l'area entro novanta giorni, l'intervento definitivo di ripristino da parte della Marina non è ancora arrivato, lasciando la zona in uno stato di precarietà permanente.