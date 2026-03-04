Phishing oauth microsoft legata a distribuzione malware

Recentemente sono stati segnalati attacchi di phishing che sfruttano il sistema OAuth di Microsoft, utilizzando la funzione di redirect per distribuire malware. Questi attacchi colpiscono principalmente enti pubblici e settori governativi, mettendo in evidenza come questa vulnerabilità venga sfruttata da gruppi malevoli per ottenere accesso non autorizzato e diffondere software dannoso.

oauth e phishing emergono come una combinazione pericolosa: una serie di attacchi mirati sfrutta la funzione di redirect di oauth per distribuire malware, mirando a enti pubblici e settori governativi. le campagne inviano messaggi apparentemente legittimi che fanno riferimento a registrazioni di riunioni o a richieste di reset della password di microsoft 365. ogni messaggio contiene un link con parametri manipolati pensato per interagire con il sistema di autorizzazione, aprendo la strada a una successiva deviazione verso risorse controllate dagli aggressori. microsoft avverte sui rischi del phishing oauth per l’accesso agli account. in una ondata mirata, gruppi di threat actor inviano email accuratamente curate che simulano comunicazioni correlate a riunioni teams o a notifiche di reset password di microsoft 365. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com © Mondoandroid.com - Phishing oauth microsoft legata a distribuzione malware Phishing oauth login campagna che distribuisce malwarequesta analisi sintetizza una recente segnalazione di microsoft riguardo a una campagna di phishing basata su oauth che mira a distribuire malware... Microsoft Flight Simulator 2024, è stata Sony a chiedere a Microsoft di portare il gioco su PS5Microsoft Flight Simulator 2024 approda su PS5 dopo una trattativa tanto sorprendente quanto rivelatrice del nuovo corso strategico di Xbox. Contenuti e approfondimenti su Phishing oauth CoPhish sfrutta Microsoft Copilot Studio per campagne di phishing OAuth su larga scalaUna nuova campagna di phishing, battezzata CoPhish, sfrutta la piattaforma Microsoft Copilot Studio come vettore per attacchi OAuth e furto di token di accesso. Secondo l’analisi di Datadog Security ... matricedigitale.it Microsoft OAuth: Proofpoint scopre campagne di impersonificazioneProofpoint lancia un nuovo allarme: campagne malevole sfruttano Microsoft OAuth per accedere agli account Microsoft 365 tramite phishing MFA. Proofpoint ha identificato un cluster di attività che ... bitmat.it