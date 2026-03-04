PHASER GAMEJAM 2026 la conferenza stampa di Presentazione

Si è svolta mercoledì 4 marzo presso il D Bar di Baronissi la conferenza stampa di presentazione della Phaser Game Jam 2026, l'iniziativa dedicata alla creatività digitale e allo sviluppo di videogiochi che coinvolgerà studenti provenienti da numerose scuole italiane. L'evento, organizzato dall'Istituto di Istruzione Superiore "Margherita Hack" in collaborazione con l'associazione HackFarm, rappresenta uno degli appuntamenti più significativi dedicati ai giovani nel campo della tecnologia, della programmazione e del game design. La competizione si svolgerà il 13 e 14 marzo presso il PalaUnisa A – Campus di Baronissi dell'Università degli Studi di Salerno, dove decine di studenti si confronteranno nella realizzazione di videogiochi originali sviluppati nell'arco di un intero weekend.