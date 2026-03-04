Perugia rafforza la difesa con Stefania Recchia | Prendo esempio e Grebennikov

Perugia ha annunciato la conferma di Stefania Recchia nel roster della prossima stagione. La giocatrice continuerà a indossare la maglia della squadra, contribuendo con la sua esperienza. La società ha comunicato che Recchia resterà in squadra, rafforzando così il reparto difensivo. La giocatrice ha dichiarato di prendere esempio e di mantenere il focus sul lavoro in vista delle sfide future.

In chiave di rinnovamento e continuità, Stefania Recchia resta in maglia Bartoccini MC Restauri Perugia per la prossima stagione, consolidando una presenza determinante nel reparto difensivo e confermando una crescita costante nonostante l'annata terminata con la retrocessione in Serie A2. La giocatrice, libero di rilevante affidabilità, si prospetta come riferimento nella seconda linea e come elemento chiave del progetto sportivo della società. La giovane pugliese, nata nel 2005, ha mostrato continuità e affidabilità active nella fase difensiva e in ricezione, distinguendosi per qualità nella ricezione e per presenza costante nelle rotazioni della squadra.